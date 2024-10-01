النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بدهس سيدة وطفلتها بسيارته في بولاق الدكرور

امرت نيابة بولاق الدكرور بضبط واحضار طالب دهس بسيارته مسرعة سيدة وطفلتها في منطقة بولاق الدكرور ما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة الأم.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما امرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستعلام عن الحالة الأم لسماع أقوالها.

وتبين من الفحص إطاحة سيارة ملاكي يقودها طالب جامعي بسيدة في العشرينيات من عمرها وابنتها تبلغ من العمر 3 سنوات.

دهس سيدة وابنتها بالجيزة

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة بولاق الدكرور ووقوع ضحايا، فور إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة انتقلت على الفور قوات الأمن.

أسفر الحادث عن وفاة الطفلة على الفور وإصابة والدتها بكدمات وسحجات في الجسم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وتكثف مباحث الجيزة جهودها لضبط المتهم.