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عقارات

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتابع انتظام العمل بجهاز "المنصورة الجديدة" لتلقى طلبات الحجز الفوري

الدكتور حسن الشوربجي
الدكتور حسن الشوربجي في المنصورة الجديدة، فيتو

تابع الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، انتظام العمل بجهاز مدينة المنصورة الجديدة، لتلقي طلبات الحجز الفوري للوحدات السكنية من خلال جهاز المدينة، والذى بدأ أمس الأول الأحد، ويستمر حتى 28 أكتوبر الجارى، لحجز 1645 وحدة من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.


وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقطاع، بمتابعة انتظام سير العمل بأجهزة المدن الـ8، وتوفير جميع وسائل الراحة للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات الحجز الفورى للوحدات، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين، وتوافدهم بأعداد كبيرة من أول يوم لبدء الحجز.

 

إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)

وأشار الدكتور حسن الشوربجي، إلى أن مجلس إدارة الهيئة، سبق أن وافق فى اجتماعه برئاسة وزير الإسكان، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

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