البنك المركزي: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت 200% خلال 2023/2024

قال البنك المركزي المصري، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024 بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي.

تحويلات العاملين في الخارج

وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنحو 0.6% لتقتصر على 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، لكن التحويلات شهدت ارتفاعًا عقب تحرير سعر الصرف على نحو ملحوظ.