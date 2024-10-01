البنك المركزي: تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت 200% خلال 2023/2024
قال البنك المركزي المصري، إن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزت بنحو 200% لتسجل 46.06 مليار دولار من 2023-2024 بدعم من الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في مارس الماضي.
تحويلات العاملين في الخارج
وأضاف تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، أن تحويلات العاملين في الخارج تراجعت بنحو 0.6% لتقتصر على 21.9 مليار دولار خلال نفس الفترة، لكن التحويلات شهدت ارتفاعًا عقب تحرير سعر الصرف على نحو ملحوظ.
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