الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يتفقد أعمال إصلاح كسر في خط مياه رئيسي بحي شمال

موقع العطل المتسبب
موقع العطل المتسبب فى قطع المياه بحى شمال مدينة المنيا

قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتفقد موقع العطل المتسبب في انقطاع المياه عن حي شمال مدينة المنيا، نتيجة كسر في خط مياه رئيسي بقطر 500 مم بمنطقة دماريس، حيث تسبب الكسر في قطع المياه عن عدة مناطق منها كدوان، ومحطة مياه أرض سلطان البحرية والقبلية، بالإضافة إلى مناطق زهرة وبني أحمد.


  استمع المحافظ من مسئولى شركة المياه والصرف الصحى إلى تفاصيل الأسباب المؤدية للعطل ومعاينة موقع الإصلاحات الجارية، عقب قيام مسؤولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفصل المحابس وغلقها والاسراع فى أعمال الحفر لتركيب وصلة بديلة للكسر.

 


  ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح، وضمان عودة ضخ المياه في أسرع وقت لتخفيف المعاناة عن المواطنين المتضررين، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لعمليات الصيانة الدورية لشبكات المياه لتفادي الأعطال المفاجئة، ووضع الخطط البديلة للتشغيل فى حال مواجهة أي أعطال طارئة، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين ووصول المياه إلى المناطق المتضررة فى أقرب وقت.

 

رافق المحافظ ــ خلال تفقده موقع العطل ــ المهندس رجب السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولو الأحياء بمدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حي شمال مدينة المنيا منطقة دماريس قطع المياه عن عدة مناطق منها كدوان اللواء عماد كدواني محافظ المنيا موقع العطل المتسبب كسر في خط مياه رئيسي المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

كانوا راجعين من الدرس، مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير مروع بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة شخصين بحادث انقلاب سيارة في المنيا

محافظ المنيا يتفقد العملية التعليمية بالمدارس

إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة بالمنيا

حملات مكثفة لإزالة المخلفات بشوارع وقرى 7 مراكز بالمنيا

توقيع الكشف الطبي على 1584 حالة بالمجان خلال قافلة بقرية 8 في المنيا

الأكثر قراءة

السيسي: لا أحد فوق القانون

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

سيطرت على قاعدة عسكرية إثيوبية، قوات فانو تتقدم نحو أديس أبابا وتورط آبي أحمد (فيديو)

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية