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محافظ المنيا يستجيب لزيارة مواطنة طلبت المساعدة فى ترميم منزلها (صور)

اللواء كدوانى يستجيب
اللواء كدوانى يستجيب لزيارة منزل مواطنة طلبت المساعدة

استوقفت إحدى سيدات حى جنوب، مدينة المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، خلال جولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة لشوارع حي جنوب المنيا، ومنطقة الحبشى وسوق الخضار، وشوارع الجزارين وبين الجناين ومنطقة الزخرفية وحى مكة، وطلبت منه المساعدة فى ترميم منزلها، وعلى الفور توجه المحافظ ومرافقوه إلى منزلها ومعاينة حالة المبنى، موجها رئيس مدينة المنيا، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بدراسة المشكلة وحلها فى أسرع وقت ممكن.

 

محافظ المنيا فى جولة ميدانية لتفقد الحالة العامة لمنطقة الحبشى 

حرص على تفقد مستوى أعمال النظافة، والالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك المناطق الحيوية، والتأكد من سير الخدمات العامة بشكل منتظم، ومراقبة أسعار السلع والخضروات والفاكهة سواء فى سوق الجملة أو القطاعى، إلى جانب تفقد عدد من المخابز ومراقبة الخبز المنتج وجودته ووزنه والالتزام بكافة اشتراطات مراحل إنتاجه وتوزيعه على المواطنين.
 


وتضمنت جولة المحافظ تفقد حالة النظافة ومنع الإشغالات بشوارع بين الجناين وحى مكة والزخرفية، وأجرى المحافظ حوارا وديا مع المواطنين الراغبين فى تقديم مقترحاتهم ومطالبهم سواء العامة أو الخاصة، معربين عن سعادتهم بلقاء المحافظ مقدرين له جهوده فى الرقابة الميدانية لحى جنوب المدينة بوصفه أكثر الأحياء من حيث عدد السكان ومنطقة تجارية حيوية.
 


ووجه المحافظ برفع القمامة أولا بأول بشارع بين الجناين وتقاطع شارع الزخرفية ومحيط مجمع المدارس، ومنع الإشغالات والحفاظ على المنظر الجمالي لشوارع الحى، وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على الأرصفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخابز المخالفة.
 


رافق المحافظ خلال الجولة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس عبدالباسط عبالنعيم، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولو الأحياء بمدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.
 

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