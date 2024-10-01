لتفقد النظافة والاستماع لشكاوى المواطنين، محافظ المنيا في جولة بمنطقتي الحبشى والجزارين (صور)

قام اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بجولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة لشوارع حي جنوب المنيا، ومنطقة الحبشى وسوق الخضار، وشوارع الجزارين وبين الجناين ومنطقة الزخرفية وحى مكة.

جولة ميدانية لتفقد منطقة الحبشى والجزارين والزخرفية وشوارع حي مكة

حيث حرص المحافظ على تفقد مستوى أعمال النظافة، والالتزام بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى تلك المناطق الحيوية، والتأكد من سير الخدمات العامة بشكل منتظم، ومراقبة أسعار السلع والخضروات والفاكهة سواء فى سوق الجملة أو القطاعي، إلى جانب تفقد عدد من المخابز ومراقبة الخبز المنتج وجودته ووزنه والالتزام بكافة اشتراطات مراحل إنتاجه وتوزيعه على المواطنين.



وتضمنت جولة محافظ المنيا تفقد حالة النظافة ومنع الإشغالات بشوارع بين الجناين وحى مكة والزخرفية، وأجرى المحافظ حوارا وديا مع المواطنين الراغبين فى تقديم مقترحاتهم ومطالبهم سواء العامة أو الخاصة، معربين عن سعادتهم بلقاء المحافظ مقدرين له جهوده فى الرقابة الميدانية لحى جنوب المدينة بوصفه أكثر الأحياء من حيث عدد السكان ومنطقة تجارية حيوية.



ووجه كدواني برفع القمامة أولا بأول بشارع بين الجناين وتقاطع شارع الزخرفية ومحيط مجمع المدارس، ومنع الإشغالات والحفاظ على المنظر الجمالي لشوارع الحي، وعدم تعدي أصحاب المحال التجارية على الأرصفة، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخابز المخالفة.





رافق المحافظ خلال الجولة عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولو الأحياء بمدينة المنيا، ومسؤولو التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة.

