رقم ضخم، معلومات الوزراء يكشف حجم إنتاج الدواء بمصر (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (حجم إنتاج سوق الدواء بمصر سنويًا).

أوضح الإنفوجراف أن حجم إنتاج سوق الدواء بمصر سنويًا يبلغ 300 مليار جنيه، 90% منها صناعة محلية.

حجم إنتاج سوق الدواء بمصر

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، مشيرًا إلى أن حجم إنتاج سوق الدواء بمصر يبلغ 300 مليار جنيه سنويًّا، 90% منها صناعة محلية، لافتًا إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدتها سوق الدواء بمصر مؤخرًا، فإن الدولة كانت حريصة على حلها سريعًا وإتاحة الدواء للمرضى في منافذ البيع.