الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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رياضة

برنامج تدريبي لصفقة الزمالك الجديدة

كوستا
كوستا

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تدريبيا خاصا لصفقة الفريق الجديدة جيفرسون كوستا، حيث وافق جوميز علي مشاركة اللاعب في مباريات فريق 2005 لحين عودة الفريق الأول للتدريبات.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع جيفرسون كوستا من غينيا بيساو  مدافع أكاديمية كاستلو برانكو، والذي يحمل الجنسية البرتغالية أيضًا  لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك بعدما اجتاز الكشف الطبي الذي خضع له

وأنهى مسؤولو الزمالك قيد اللاعب تحت السن خاصة وأنه مواليد 2005، كما تم قيده بالقائمة الأفريقية للفريق.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم والبولندي كونراد ميشالاك على سبيل الإعارة ومحمد حمدي ظهير أيسر إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة والسنغالي سيدي ندياي لمدة أربعة مواسم.

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الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البولندي كونراد ميشالاك المغربي محمود بنتايك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية كابتن حسين لبيب مجلس إدارة نادي الزمالك

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