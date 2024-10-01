تعطيل العمل بالبنوك المصرية يوم الأحد بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر
قال البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.
تعطيل العمل بالبنوك المصرية
وأضاف المركزي، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك المصرية، بداية من صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.
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