الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

تعطيل العمل بالبنوك المصرية يوم الأحد بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

قال البنك المركزي المصري، إنه بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

تعطيل العمل بالبنوك المصرية

وأضاف المركزي، أنه من المقرر أن يُستأنف العمل بالبنوك المصرية، بداية من صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

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