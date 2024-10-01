نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ووزارة الشباب والرياضة، ورشة عمل تدريبية وطنية حول “تأهيل الأطفال الضعفاء من خلال الرياضة”، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى ١ أكتوبر الجاري.

اللجنة الوطنية المصرية تُنظم ورشة عمل حول "تأهيل الأطفال الضعفاء من خلال الرياضة"

بحضور أيمن فريد، مُساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، القائم بعمل رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمُشرف علي اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، وعبدالله الباطش مُساعد وزير الشباب والرياضة، ورئيس لجنة الشباب إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية، وأشرف البجرمي رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة، وبمُشاركة ما يقرب من 100 طفل من محافظات (القاهرة – الجيزة – القليوبية – بني سويف)، وذلك بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

وفي مُستهل كلمته، نقل أيمن فريد تحيات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتمنياته لأعمال هذه الورشة بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا أن مرحلة الطفولة من أهم المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، فهي بمثابة الركيزة الأساسية للبناء السليم والمُتكامل للطفل علي كافة المستويات المهارية والبدنية والمعرفية والنفسية والوجدانية.

وأشار مُساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل إلى أن القيادة السياسية قد وجهت بضرورة الاهتمام بالأطفال وخاصة الضعفاء منهم، حيث أطلق رئيس الجمهورية العديد من المُبادرات التي تهتم بحياة الأطفال صحيًّا وتعليميًّا وثقافيًّا ورياضيًّا واجتماعيًّا، من ضمنها مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت منتصف شهر سبتمبر الحالي مُتضمنة برامج خاصة بالأطفال الضعفاء التي تعمل على بناء قدراتهم البدنية والعقلية والنفسية والصحية والتعليمية، وتعزيز قدرات العاملين علي رعايتهم، مُنوهًا إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال استراتيچيتها القائمة على سبعة مبادئ تتماشى مع برنامج عمل الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030.

ومن جانبه، نقل أشرف البجرامي تحيات أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتمنياته لأعمال الورشة بالتوفيق والنجاح، مؤكدًا على دعم الوزير لهذا المشروع، مُوضِّحًا أن الهدف الرئيسي من هذه الأنشطة هو تعزيز دور الدولة المصرية في رعاية النشء، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تُسهم في بناء الإنسان المصري من خلال تطوير مواهبه وتعزيز وعيه.

تمكين الأطفال الضعفاء وإعادة تأهيلهم فى المُجتمع

تهدف هذه الورشة إلى تمكين الأطفال الضعفاء، وإعادة تأهيلهم فى المُجتمع من خلال ممارسة رياضة كرة القدم، فضلًا عن تعزيز فرصهم بمسار رياضي يجنبهم الجرائم الصغيرة، والعنف، وكذا إعادة دمج هؤلاء الأطفال فى الحياة الاقتصادية السائدة وممارستهم مهنا أخرى لها علاقة بصناعة كرة القدم مثل البث الرياضي، وإدارة الملاعب.

شهدت هذه الورشة حضور بليغ أبو عايد رئيس اتحاد اللياقة التنافسية، وإسلام سالم أستاذ التمرينات واللياقة البدنية بكلية التربية الرياضية بالإسكندرية، وأشرف محمود رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، وشريف صلاح الأمين العام المُساعد للجنة الوطنية، ودينا محمد عبدالوهاب عضو اللجنة الوطنية والمنسق العام للمشروع.