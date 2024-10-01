الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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سياسة

برقية من النواب لتأييد الرئيس في سياساته الداخلية والخارجية

برقية تأييد من مجلس
برقية تأييد من مجلس النواب للرئيس السيسي

بعث مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

النواب يبعث برقية للرئيس بمناسبة دور الانعقاد الخامس

وقال في البرقية، إن مجلس النواب وهو يستهل دور انعقاده الخامس من الفصل التشريعي الثاني يتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود مخلصة على جميع المستويات لمصلحة هذا الوطن.

النواب يؤيد الرئيس في مسيرته لدعم العمل الوطني

وأعلن مجلس النواب، دعمه الكامل ومساندته المستمرة وتأييده لمسيرة العمل الوطني التي بدأتموها على جميع مختلف الأصعدة، الداخلية، الإقليمية، والعالمية، مستهدفين بها إعلاء المصلحة العليا للدولة وحماية المواطن.

وثمن المجلس جهود الرئيس الحثيثة الساعية إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد مجلس النواب، ثقته في أن الدولة المصرية -بفضل تكاتف جميع أبنائها المخلصين- قادرة على تخطي جميع التحديات والصعاب في سبيل تحقيق هدف بناء جمهوريتنا الجديدة.

وقال مجللس النواب: يشيد المجلس بجهودكم وتحركاتكم الملموسة على الساحة الإقليمية خاصة في ظل الوضع الراهن الذي تشهده المنطقة، وحرصكم على تبني مواقف مصر الثابتة الهادفة إلى دحض الصراعات ونشر السلام، والتي تصب جميعها في الحفاظ على سلامة الأمن القومي المصري.

تهنئة بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر

واختتم رئيس النواب البرقية: يسعدني بالأصالة عن نفسي وعن أعضاء مجلس النواب أن أتقدم إليكم بأصدق التهاني بمناسبة قرب الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيد، الذي سيظل علامة مضيئة في سجل العسكرية المصرية، ورمزًا لتلاحم الجيش والشعب لحماية استقلال واستقرار الوطن.

 

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