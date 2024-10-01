لشبهة الكيدية، النواب يرفض طلبا برفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب النائب العام بالإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء لشبهة الكيدية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس حيث عرض رئيس المجلس، طلب الإذن برفع الحصانة.

وأشار إلى أن الطلب تقدم به النائب العام إلى المجلس خلال فترة الإجازة البرلمانية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين وجود شبهة الكيدية، لذا تم رفض الطلب.

الحصانة البرلمانية

جدير بالذكر أن الحصانة البرلمانية تمنع مثول عضو مجلس النواب، من القيد أمام التحقيقات، قبل الحصول على إذن برفع الحصانة، بطلب من النائب العام.

إجراءات رفع الحصانة

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إجراءات رفع الحصانة عن أي من الأعضاء، حيث تنص المادة 356 على أنه: لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أي عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها.

كما نصت المادة 357 على: يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:

1- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، بحسب الأحوال.

2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، ويجب أن تتوافر في الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.