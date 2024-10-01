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مستشفى مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض

مستشفى مصر للطيران
مستشفى مصر للطيران تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض
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احتفلت مستشفى مصر للطيران، باليوم العالمي لسلامة المريض تزامناُ مع الاحتفال السنوي لمنظمة الصحة العالمية، ويحمل هذا العام عنوان: "أحسنوا التشخيص، حافظوا على السلامة" Improving Diagnosis For Patient Safety”"

تضمن الاحتفال تعريفًا لبعض المفاهيم الخاصة باليوم كذلك محاضرة خاصة بكيفية مشاركة المريض ومقدمي الرعاية الصحية في منع التشخيص الخاطئ، بالاضافة الى مشاركة قسم الصيدلة الاكلينيكية بمحاضرة متميزة عن التأكد من دقة سحب المزارع للتأكد من التشخيص السليم.

وتخلل الاحتفال تكريم مجموعة من أعضاء هيئة  التمريض المتميزين في تقييمات التدريب المستمر على معايير سلامة المرضى بمشاركة الدكتور محمد الشرنوبي نائب رئيس القطاع الطبي كما تم توجيه الشكر إلى بعض الأقسام والإدارات على مجهوداتهم في تطوير مختلف الخدمات الطبية  المقدمة للمترددين على المستشفى.

يعد احتفال اليوم أول جزء من فعاليات اليوم العالمي لسلامة المرضى حيث سيتم استكمال الاحتفال من خلال ادماج بعض المترددين على المستشفى حرصًا من إدارة المستشفى على التواصل المباشر مع العملاء للوقوف على مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم.

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مصر للطيران مستشفي مصر للطيران اليوم العالمي لسلامة المريض منظمة الصحة العالمية

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