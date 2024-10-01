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أخبار مصر

التفاصيل الكاملة لتسمم 15 فتاة بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر

وزارة التربية والتعليم،
وزارة التربية والتعليم، فيتو
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تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي أنباءً عن إصابة عدد من الأشخاص بوعكة صحية داخل المدينة التعليمية بأكتوبر، خلال تلقيهم برامج تدريبية بقاعات المدينة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر 

حيث تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول أشخاص مصابين بحالة إعياء وقيء مستمر نتيجة تناول وجبة ملوثة، وعلى إثرها تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تسمم بالمدينة التعليمية 

ومن جانبه، كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة اعتادت تنفيذ برامج تدريبية بقاعات المدينة التعليمية التابعة للوزارة للجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح مصدر وزارة التربية والتعليم أن هناك برنامجا تدريبيا تابعا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يضم 500 شاب وفتاة يتلقون تدريب بإحدى قاعات المدينة التعليمية.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ وزارة التربية والتعليم بأن هناك 15 فتاة تعرضن لأعراض برد وليس تسمما غذائيا، وتم نقلهن للمستشفى، موضحا أن وزارة التعليم تتابع الموقف وفى انتظار التقرير النهائي للمستشفى.

العام الدراسي الجديد 2025

وبدأت الدراسة بالمدارس يوم السبت الموافق ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤، على أن تنتهي الخميس الموافق ٥ يونيو ٢٠٢٥، وذلك بـ ٣٥ أسبوعًا، ويتم توزيع المناهج على الفصلين الدراسيين.

موعد بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجديد 

 وبدأ الفصل الدراسي الأول من ٢١ سبتمبر ٢٠٢٤ إلى الخميس ٢٣ يناير ٢٠٢٥، أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ١١/ ١/ ٢٠٢٥. 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس الموافق ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية السبت ٣١/ ٥/ ٢٠٢٥، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق ١٤/ ٦/ ٢٠٢٥.

وتبدأ إجازة نصف العام من يوم السبت الموافق ٢٥/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي يوم الخميس الموافق ٦/ ٢/ ٢٠٢٥، على أن تشمل هذه المواعيد جميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

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