مصرع سيدة وطفلها تحت أنقاض عقار بحي الجمرك في الإسكندرية

لقيت سيدة وطفلها ٤ أعوام، مصرعهما، تحت أنقاض عقار انهار خلال الساعات الماضية، مكون من طابقين بحي الجمرك في الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك بانهيار العقار رقم ٦ بحارة النعناعي، متفرع من شارع رأس التين، ووجود وفيات بين السكان.

توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، برفقة حكمدار وسط، اللواء عبد الخالق حجازي، ورئيس مباحث قسم الجمرك ومعاوني المباحث المقدم محمود عفيفي، ومسئولي حي الجمرك.

العقار المنهار صادر له قرار ترميم

وتبين أن العقار تقطن به السيدة المتوفاة وطفلها ٤ سنوات فقط، ولقيا مصرعهما أسفل أنقاض العقار المكون من دور أرضي ودورين علويين، وصادر له قرار ترميم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض، وجاري رفع الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.