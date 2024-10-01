مصرع سيدة وطفلها تحت أنقاض عقار بحي الجمرك في الإسكندرية
لقيت سيدة وطفلها ٤ أعوام، مصرعهما، تحت أنقاض عقار انهار خلال الساعات الماضية، مكون من طابقين بحي الجمرك في الإسكندرية.
تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك بانهيار العقار رقم ٦ بحارة النعناعي، متفرع من شارع رأس التين، ووجود وفيات بين السكان.
توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، برفقة حكمدار وسط، اللواء عبد الخالق حجازي، ورئيس مباحث قسم الجمرك ومعاوني المباحث المقدم محمود عفيفي، ومسئولي حي الجمرك.
العقار المنهار صادر له قرار ترميم
وتبين أن العقار تقطن به السيدة المتوفاة وطفلها ٤ سنوات فقط، ولقيا مصرعهما أسفل أنقاض العقار المكون من دور أرضي ودورين علويين، وصادر له قرار ترميم.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض، وجاري رفع الأنقاض.
تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.