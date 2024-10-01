الزمالك يغلق ملف التعاقد مع مدافع بيراميدز مؤقتا

أغلق مسئولو نادي الزمالك ملف التفاوض مع أسامة جلال مدافع بيراميدز للتعاقد معه في الموسم الكروي الجديد بسبب مغالاة ناديه.

وأوضحت مصادر أن الزمالك أغلق ملف اللاعب بشكل مؤقت لحين تراجع بيراميدز عن طلباته المالية الكبيرة.

وطلب جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون متابعة البرنامج الغذائي والتدريبي للاعبين خلال فترة الراحة.

ووضع جوميز برنامجا غذائيا وتدريبيا خفيفا للاعبين يخضعون له في الجيم خلال فترة الراحة للحفاظ علي أوزانهم قبل العودة للتدريبات يوم السبت المقبل.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.