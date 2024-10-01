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اقتصاد

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

الذهب، استقرت أسعار الذهب، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 اكتوبر 2024 بالأسواق المحلية. 

وجاءت أسعار الذهب، وفقا لـ آخر تحديث لها في الأسواق المحلية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 4074 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 12

 

الذهب، فيتو

 

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3565 جنيه للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

الذهب، فيتو

 

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3055 جنيها للبيع.

 

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام التعاملات

 

 

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2376 جنيه للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

 

 

الذهب، فيتو

 

سعر جرام الذهب عيار 12 

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2037 جنيها للبيع.

 

الذهب، فيتو

 

سعر جرام الذهب عيار 9

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1527 جنيها للبيع.

 

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