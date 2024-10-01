الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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معلومات الوزراء ينشر توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف)

حالة الطقس
حالة الطقس
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نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024).

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

أعلنت الأرصاد الجوية سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

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