النيابة تطلب تحريات المباحث حول اتهام موظف بالاستيلاء على صور عميلة

تباشر نيابة الدقي التحقيق في اتهام موظف متهم بالاستيلاء على صور عميلة على هاتفه أثناء طلب العميلة منه تنزيل تطبيق "إنستا باى" علي هاتفها، وابتزازها.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء المجني عليه لسماع أقواله ومواجهتها بأقوال المتهم.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي موظف لاستيلائه علي صور عميلة علي هاتفه أثناء طلب العميلة منه تنزيل تطبيق "إنستا باى" علي هاتفها، ما دعاها إلى تحرير محضر ضد المتهم بقسم شرطة الدقي.

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اللواء محمد الشرقاوي، إخطارًا من رئيس مباحث قسم الدقي بشأن بلاغ من موظفة بالاستيلاء علي صور لها من هاتفها أثناء قيامه بتنزيل تطبيق انستا باي على هاتفها.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى البنك، وتم القبض على المتهم وجاري إحالته للنيابة العامة.