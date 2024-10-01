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حوادث

حجز مالك استديو بتهمة التحرش بفتاة بداخله في بولاق الدكرور

حجز المتهم، فيتو
حجز المتهم، فيتو

تباشر نيابة الجيزة التحقيق مع مالك ستوديو تصوير، في منطقة بولاق الدكرور متهم بالتحرش بفتاة تعمل لديه، داخل الاستوديو، وأمرت النيابة بحجز المتهم ٢٤ ساعة على ذمة التحريات.

 

القبض على المتهم بالجيزة

 

تلقى المقدم أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام الأهالي بالتحفظ على مالك استوديو تصوير لتحرشه بفتاة بدائرة القسم.


وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص وبالتقابل مع الفتاة أفادت بقيام مالك استوديو تصوير تعمل لديه بالتحرش بها أثناء تواجدها رفقته داخل الاستوديو، حيث قامت بالصراخ وتجمع الأهالي وقاموا بضبطه.

تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

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