جامعة سوهاج تطلق قافلة طبية مجانية لفحص قاع العين لمرضى السكرى بمركز طما

أطلقت كلية الطب البشري بجامعة سوهاج قافلة طبية متخصصة لفحص قاع العين لمرضى السكري، وذلك بقرية الحما التابعة لمركز طما بالمحافظة، بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار بسوهاج.

خالد عمران القافلة استقبلت عدد من الأهالى

وقال الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تم خلال أعمال القافلة، استقبال الأهالى وإجراء الكشف والفحوصات اللازمة لهم على أمراض العيون، إلى جانب صرف العلاج اللازم للمرضي مجانًا.

مجدى القاضى تم مناظرة ١٣٣ مريض وتوجيه بعض الحالات للمستشفيات الجامعية

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية انه تم مناظرة عدد ١٣٢ مريض وفحص قاع العين لهم، وجمع البيانات اللازمه عنه مثل التاريخ المرضي، كما تم توجيه الحالات التي تحتاج لمتابعة أو تدخل للمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، حيث ضم الفريق الطبي المشارك بالقافلة الطبيب أحمد حمدي، والطبيب عمرو محمد حسن بقسم جراحة العيون.

واضاف الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة انه تم خلال القافلة تنفيذ ندوتين للتوعية الصحية لاهالي القرية واحدة عن مرض السكري أسبابه وأنواعه واعراضه، واخري عن مضاعفات مرض السكري على العين واعتلال الشبكية السكري.

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