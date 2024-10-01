الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

6 قرارات جديدة من “المهن الطبية” بشأن مشروع العلاج الجديد 2025.. فتح باب الاشتراك حتى نهاية ديسمبر.. وتخفيض القيمة لهذه الفئة الأبرز

اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية

أعلن الدكتور محمد علاء الأمين العام لاتحاد المهن الطبية، والذي يضم نقابات (الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة) عن فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء الأول من أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2024.

وأكد أمين عام الاتحاد أن  باب الاشتراك  مفتوح أمام الجميع سواء للاشتراك للمرة الأولى والتجديد والحذف والإضافة من اليوم وحتى 26 ديسمبر 2024، على أن يكون التجديد بعد هذا التاريخ أونلاين فقط.

قرارات جديدة من مجلس اتحاد المهن الطبية بشأن مشروع العلاج 2025

وأوضح أن مجلس الاتحاد في جلساته الأخيرة اتخذ مجموعة من التيسيرات والقرارات، تزامنا مع الإعلان عن بدء فتح باب الاشتراك فى مشروع علاج الأعضاء وأسرهم للعام الجديد 2025 والتى تمثلت في الآتي:

1-    تخفيض قيمة الاشتراك للأعضاء من المعاشات والأرامل عند بلوغهم سن السبعين إلى مبلغ 500 جنيه.

2-    احتساب سنوات الاشتراك بالمشروع من تاريخ القيد بالنقابة وليس من تاريخ التخرج.

3-    السماح باشتراك الابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شريطة عدم الاشتراك بمظلة تأمينية أخرى.

4-    السماح باشتراك الأبناء الذكور من ذوى الهمم (شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى).

5-     السماح باشتراك الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.

6-    إعفاء أسر الأعضاء الذين يحصلون على معاش الاتحاد من شهداء جائحة كورونا من قيمة الاشتراك بالمشروع.

وذكر علاء الفئات التى لها حق الاشتراك فى مشروع العلاج من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية من (الأطباء البشريين – أطباء الأسنان – الصيادلة – الأطباء البيطريون) وأسرهم وذلك طبقا للشروط التالية:

1-  اشتراك العضو الأصلى (شرط أساسى لاشتراك أفراد أسرته)

2-  الوالدان

3- الزوجة / الزوجة

4-  الأبناء الذكور حتى تخرجهم

5-  الأبناء الذكور بعد تخرجهم ( شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى)

6- البنات المتزوجات ( شريطة عدم العمل أو الاستفادة من مظلة تأمينية أخرى )

7-  الأبناء الذكور من ذوى الهمم ( شريطة عدم العمل وإحضار صورة من بطاقة الخدمات الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى)

8-  الأبناء المشمولين برعاية الأسر البديلة من أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهن الطبية اتحاد المهن الطبية مشروع علاج اتحاد المهن الطبية موعد فتح الاشتراك في مشروع علاج المهن الطبية نقابة الأطباء نقابة الصيادلة نقابة الأسنان نقابة البيطريين

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "المهن الطبية MUP" | صور

مجلس اتحاد المهن الطبية يختار مجدي حسن رئيسا لمجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية

الأكثر قراءة

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية للجان المختصة بأولى جلسات النواب

تعرف على 17 مشروع قانون سحبتها الحكومة من مجلس النواب

مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

منوعات

المزيد

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بكام سعر الأرز اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية