بعد تحديد موعدها، تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية وانتخاب هيئات مكاتبها

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتم رفع الجلسة على أن يعود المجلس لعقد 3 جلسات غدا الأربعاء.

تفاصيل جلسات النواب غدا لتشكيل اللجان النوعية

وتبدأ الجلسة الأولى لمجلس النواب، غدا الأربعاء بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثانية يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء، يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

إجراءات تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية بمجلس النواب، إجراءات تشكيل اللجان النوعية، حيث تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط عضوية اللجان النوعية في مجلس النواب

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

يجب أن يشترك النائب في إحدى اللجان النوعية بالمجلس

وتنص المادة 40 على أن: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

قوائم الترشح لعضوية اللجان

فيما تنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما إنتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية "الرئيس - الوكيلين - أمين السر" لـ25 لجنة نوعية، حيث تنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

كما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.