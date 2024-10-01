المجلس التنفيذي لقنا يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ، جلسه المجلس التنفيذى، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية لرفع مستوى الخدمات، وكذا عرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، ورؤساء شركات المرافق.

تخصيص عدد من الأراضي

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام بمراكز قفط وفرشوط ودشنا، مؤكدا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، تحقيقًا للصالح العام.

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا

وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المرسلات الحكومة وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى.

الترويج لاصول الدولة

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لاصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل علي تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار عبد الباقي إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.