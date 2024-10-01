الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المجلس التنفيذي لقنا يوافق على تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

ترأس الدكتور خالد عبد الحليم محافظ  قنا، جلسه المجلس التنفيذى، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الخدمية لرفع مستوى الخدمات، وكذا عرض توجيهات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد،  ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، ورؤساء شركات المرافق.

تخصيص عدد من الأراضي

وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق على تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات ذات النفع العام  بمراكز قفط وفرشوط ودشنا، مؤكدا أن الموافقات جاءت بعد دراسة دقيقة ومتأنية من قبل الجهات المختصة، وذلك في ضوء حرص محافظ قنا الإهتمام بالإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن، تحقيقًا للصالح العام.

وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا 
وجه خلال الاجتماع بضرورة تفعيل استخدام البريد الإلكتروني فى جميع المرسلات الحكومة وذلك تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى.

الترويج لاصول الدولة

وتابع المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وجه بضرورة الترويج لاصول الدولة، تمهيدا لطرحها للاستثمار بهدف الإستفادة منها كمشروعات اقتصادية تعمل علي تنمية موارد المحافظة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار عبد الباقي إلى انه تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والموافقة عليها والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا حازم عمر نائب محافظ قنا قنا محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية الشيخية

محافظ قنا يشهد استلام لحوم صكوك الأضاحى ضمن مبادرة "بداية"

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي بقوص

نائب محافظ قنا يتابع تنفيذ أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان بقرية القلعة

الأكثر قراءة

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

إحالة 12 مشروع قانون و18 اتفاقية دولية للجان المختصة بأولى جلسات النواب

تعرف على 17 مشروع قانون سحبتها الحكومة من مجلس النواب

مصادر: هالة السعيد ومعيط أبرز المرشحين لخلافة محمود محيي الدين بصندوق النقد

اندلاع حريق وحدوث إصابات، سقوط صاروخ مباشر في شمال تل أبيب

منوعات

المزيد

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بكام سعر الأرز اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بالسوق المحلى

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية