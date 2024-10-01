البدوي: حوار اجتماعي حول تحويل منظومة الدعم من عيني إلى نقدي

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدى البدوى البدء الفورى فى إجراء حوار مجتمعى بين المنظمات النقابية التابعة للنقابة العامة لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية المصاحبة لعملية تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.

وقال البدوى خلال الاجتماع أن حكومات مصر المتعاقبة خلال الحقبة الأخيرة كانت تسعى جاهدة إلى إتخاذ مثل هذا القرار تحت شعار ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه إلا أن الحكومات كانت تتراجع فى النهاية عن اتخاذ مثل هذا القرار لكن يبدو أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لديها إصرار على اتخاذ قرار التحول من عينى إلى نقدى.



وطالب البدوى من الحكومة سرعة إعلان خارطة الطريق لهذا التحول لان هناك ثلاث تخوفات لدى المصريين من هذا التحول أهمها ما هو موقف الطبقة المتوسطة من هذا التحول وهل ستستطيع الحكومة حصر الفئات المستحقة لهذا الدعم من عدمه ومواجهة التضخم الناتج عن عملية التحول.

وفى المقابل شدد البدوى على ضرورة أن لايغفل العمال أثناء المناقشة المميزات التى ساقتها الحكومة أثناء التفكير فى عمليات التحول من عينى إلى نقدى ومن أهمها ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه وـن الدعم النقدى سيجعل المواطن يستفيد بسبع ذات جودة أعلى والاهم فى ذلك هو أن مبلغ الدعم سيرتبط بالتضخم.



وأشاد البدوى بموقف الحكومة بطرح مثل هذه الموضوعات التى تمس المواطن بشكل مباشر للحوار الوطنى وسماع خمس الأصوات لعلها تصل إلى صيغة تصب فى مصلحة المواطن.