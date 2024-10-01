الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البدوي: حوار اجتماعي حول تحويل منظومة الدعم من عيني إلى نقدي

مجدي البدوي نائب
مجدي البدوي نائب رئيس عمال مصر،فيتو
ads

قرر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار برئاسة مجدى البدوى البدء الفورى فى إجراء حوار مجتمعى بين المنظمات النقابية التابعة للنقابة العامة لمناقشة الآثار الإيجابية والسلبية المصاحبة لعملية تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.

وقال البدوى خلال الاجتماع أن حكومات مصر المتعاقبة خلال الحقبة الأخيرة كانت تسعى جاهدة إلى إتخاذ مثل هذا القرار تحت شعار ضرورة وصول الدعم إلى مستحقيه إلا أن الحكومات كانت تتراجع فى النهاية عن اتخاذ مثل هذا القرار لكن يبدو أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى لديها إصرار على اتخاذ قرار التحول من عينى إلى نقدى.


وطالب البدوى من الحكومة سرعة إعلان خارطة الطريق لهذا التحول لان هناك ثلاث تخوفات لدى المصريين من هذا التحول أهمها ما هو موقف الطبقة المتوسطة من هذا التحول وهل ستستطيع الحكومة حصر الفئات المستحقة لهذا الدعم من عدمه ومواجهة التضخم الناتج عن عملية التحول.

 

وفى المقابل شدد البدوى على ضرورة أن لايغفل العمال أثناء المناقشة المميزات التى ساقتها الحكومة أثناء التفكير فى عمليات التحول من عينى إلى نقدى ومن أهمها ضرورة أن يصل الدعم إلى مستحقيه وـن الدعم النقدى سيجعل المواطن يستفيد بسبع ذات جودة أعلى والاهم فى ذلك هو أن مبلغ الدعم سيرتبط بالتضخم.


وأشاد البدوى بموقف الحكومة بطرح مثل هذه الموضوعات التى تمس المواطن بشكل مباشر للحوار الوطنى وسماع خمس الأصوات لعلها تصل إلى صيغة تصب فى مصلحة المواطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنظمات النقابية النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وصول الدعم الى مستحقية منظومة الدعم مواجهة التضخم النقابة العامة للعاملين بالصحافة

مواد متعلقة

غلق ملف الصراع علي منصب رئيس اتحاد عمال مصر بين وزير العمل السابق وأعضاء مجلس الإدارة.. الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تؤكد عدم أحقية “شحاتة” في العودة مرة أخرى.. وترقب لعقد الجمعية العمومية

رئيس عمال مصر: قرار توزيع مقابل خدمة المنشآت السياحية جاء تنفيذا لحكم الدستورية العليا

اتحاد عمال مصر: نتطلع للتعاون مع التموين بما يخدم العمال ويعزز الإنتاج

هل يعود وزير العمل السابق لمنصبه رئيسا لاتحاد عمال مصر؟

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

كرة اليد، الأهلي يلتقي ماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية