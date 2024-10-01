رئيس النواب يرفع الجلسة الافتتاحية وغدا انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني على أن يعود المجلس لعقد 3 جلسات غدا الأربعاء، يتم خلالها تشكيل وانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

تعديل رغبات عضوية اللجان النوعية

وقبيل رفع الجلسة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، تسجيل رغباتهم لدى مكتب الأمين العام، تمهيدا لإعلان التشكيل وبعد ذلك انتخاب هيئات المكاتب.

افتتاح دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ونظمت اللائحة الداخلية لـ مجلس النواب، ضوابط تشكيل اللجان النوعية، وكذلك انتخاب هيئات مكاتبها "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".

إجراءات تشكيل اللجان النوعية في مجلس النواب

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، ترشيحاتِ الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط عضوية اللجان النوعية في مجلس النواب

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الترشيحات بمراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء فى عضوية اللجنة التي يطلب الترشح لها، ثم لذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

يجب أن يشترك النائب في إحدى اللجان النوعية بالمجلس

وتنص المادة 40 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

قوائم الترشح لعضوية اللجان

فيما تنص المادة 41 على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

تنتخب كل لجنة في بداية كل دور انعقاد رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر

وتنص المادة 42 على: تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها. وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

كما نصت المادة 43 على: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.