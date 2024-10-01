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رياضة

الزمالك يتابع البرنامج الغذائي للاعبين في فترة الراحة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

طالب جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من جهازه المعاون متابعة البرنامج الغذائي والتدريبي للاعبين خلال فترة الراحة.

ووضع جوميز برنامجا غذائيا وتدريبيا خفيفا للاعبين يخضعون له في الجيم خلال فترة الراحة للحفاظ علي أوزانهم قبل العودة للتدريبات يوم السبت المقبل.

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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