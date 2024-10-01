انطلاق أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

انطلقت قبل قليل أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، من الفصل التشريعي الثاني، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجلس بالانعقاد.

حنفي جبالي يفتتح جلسة النواب

وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، بحضور أغلبية الأعضاء.

تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، تلاوة القرار الجمهوري، رقم 411 لسنة 2024 بدعوة المجلس لافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد الرابع

كما تشهد الجلسة العامة أيضا تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 2024 بفض دور الانعقاد الرابع العادي لمجلس النواب.

تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية

ومن المقرر أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من الأعضاء، ويعقبها رفع الجلسة العامة حتى غدا الأربعاء.

تشكيل قوائم اللجان النوعية

وتشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدا الأربعاء عقد 3 جلسات عامة، تبدأ الجلسة الأولى بإعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية، وسيتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثانية يعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، ويدعو اللجان لانتخاب هيئات مكاتبها.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، يعلن رئيس مجلس النواب، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لدور الانعقاد الخامس.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25 “الرئيس - الوكلين - أمين السر”، والذين يتم انتخابهم مع بداية كل دور انعقاد.

قوائم الترشح لعضوية اللجان

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

أما المادة 42 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب فتنص على تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وكيل النواب يترأس أعمال اللجنة حال حضوره

بينما نصت المادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التي يحضرها.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس المجلس والوكيلين يحتفظون بمناصبهم خلال الفصل التشريعي بالكامل.

عدد اللجان النوعية في مجلس النواب

جدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، في الفصل الخامس منها كشفت عدد 25 لجنة نوعية.

وتنص المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على:

تُنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1-لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2-لجنة الخطة والموازنة.

3-لجنة الشؤون الاقتصادية.

4-لجنة العلاقات الخارجية.

5-لجنة الشئون العربية.

6-لجنة الشؤون الإفريقية.

7-لجنة الدفاع والأمن القومى.

8-لجنة الاقتراحات والشكاوى.

9-لجنة القوى العاملة.

10- لجنة الصناعة.

11- لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

12- لجنة الطاقة والبيئة.

13- لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

14-لجنة التعليم والبحث العلمى.

15-لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

16-لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

17-لجنة الإعلام والثقافة والآثار.

18-لجنة السياحة والطيران المدنى.

19-لجنة الشئون الصحية.

20-لجنة النقل والمواصلات.

21-لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

22-لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

23-لجنة الإدارة المحلية.

24-لجنة الشباب والرياضة.

25-لجنة حقوق الإنسان.

وتعاون هذه اللجانُ المجلسَ فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.