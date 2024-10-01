الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السيطرة على حريق في مخلفات بمنور عقار بسوهاج

الحماية المدنية تخمد
الحماية المدنية تخمد حريقا فى سوهاج

تمكنت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب ببعض المخلفات لمنور عقار، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة وإخماده دون إصابات، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب حريق بمنور عقار 

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث يفيد تلقيه من الرائد محمد صفوت بنشوب حريق ببعض المخلفات بمنور عقار ملك “طارق ج ج م”، 40 عام - صاحب محل تبريد وتكييف - ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات احتراق [المخلفات المشار إليها].

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية 

والتحقيقات التى أجريت بمعرفة الرائد محمد صفوت رئيس المباحث أفاد المالك بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة مشتعل "دون قصد"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اخماد السيطرة على حريق واخمادة اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج اللواء محمود طه حريق نشب سيارة إطفاء نفي الشبهة الجنائية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: بدء الهجوم البري على لبنان، زيادة سعر مضاد حيوي شهير، خبر سار عن السد العالي، لبيب يثير الجدل بشأن مصير زيزو

بلومبرج: صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج مصر نوفمبر المقبل

أمين الهنيدي، صانع البهجة الذي وصفه محمود السعدني بالمهرج، وأسرته لم تتمكن دفع ثمن علاجه بالمستشفى

بطريقة مختلفة عن احتفاله الشهير، كشف "سر" احتفال رونالدو بهدفه في الريان القطري (فيديو)

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

بيان من اليابان بشأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان

حالة الطرق اليوم، اختناق مروري بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة

مواصفات سيارات بايك BJ60 موديل 2025 العائلية بعد طرحها

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

حب يركب التريند وقع في المصيدة.. قصة التربي مع سحر مؤمن زكريا (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية