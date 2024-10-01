السيطرة على حريق في مخلفات بمنور عقار بسوهاج

تمكنت الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب ببعض المخلفات لمنور عقار، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء واحدة وإخماده دون إصابات، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

الجهات الأمنية تتلقى بلاغا بنشوب حريق بمنور عقار

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث يفيد تلقيه من الرائد محمد صفوت بنشوب حريق ببعض المخلفات بمنور عقار ملك “طارق ج ج م”، 40 عام - صاحب محل تبريد وتكييف - ومقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

وبالانتقال لموقع الحادث والفحص تبين لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات والتلفيات احتراق [المخلفات المشار إليها].

التحقيقات تنفي الشبهة الجنائية

والتحقيقات التى أجريت بمعرفة الرائد محمد صفوت رئيس المباحث أفاد المالك بمضمون ما سبق، وأضاف أن سبب الحريق قيام أحد الأشخاص بإلقاء عقب سيجارة مشتعل "دون قصد"، ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفى الشبهة الجنائية.