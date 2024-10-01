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بائع يطعن عمه بسلاح أبيض بسبب الخلاف على الميراث في سوهاج

مديرية أمن سوهاج
مديرية أمن سوهاج

شهدت مدينة جهينة مشاجرة، حيث أصيب فيها بائع بجرح طعنى على يد نجل شقيقه بسبب الخلافات على الميراث نقل على إثرها لمستشفى طهطا العام لتلقى العلاج وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارا بإصابة بائع اربعينى لخلافات على الميراث

تلقى اللواء صبرى صالح عزب إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقيه من الرائد محمد الفولى رئيس مباحث مركز جهينة  بتلقيه بلاغا من مستشفى طهطا العام يفيد وصول “محمود ع م ع”، 40 عاما- بائع مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالظهر ومقيم بمركز جهينة.

وبالانتقال والفحص أفادت زوجته “هدى م م ع”، 36 عاما- ربة منزل ومقيمة بذات الناحية اتهمت نجل شقيقه “فارس م ع م”، 23 عاما - بائع، مقيم بذات الناحية  بالتعدي على زوجها بسلاح أبيض كان بحوزنه، مما أدى لحدوث إصابته بسبب خلاف على قطعة أرض آلت إليهما بالميراث.

وتمكنت وحدة المباحث بمركز شرطة جهينة برئاسة الرائد محمد الفولى من  ضبط المتهم والأداة المستخدمة “مطواة” بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.  
 

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اخطار اللواء صبرى عزب اللواء محمود طه جرح طعني خلافات على الميراث رئيس مباحث مدينة جهينة

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