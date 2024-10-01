بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته طعنا بآلة حادة "سلاح أبيض"، في إحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

زوج يذبح زوجتة في ملوي

تلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم عامل على أنحاء حياة زوجتة طعنًا بالسكين بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

بسبب خلافات أسرية، زوج يذبح زوجته في ملوي

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين أقدم عامل على أنحاء حياة زوجته 30 سنة، ربة منزل، إثر خلافات أسرية بينهم.



وبسؤال زوجها، 35 سنة، عامل، اعترف بارتكاب الواقعة على خلفية مشادة بينهما بسبب خلافات عائلية، قام على إثرها بطعنها مما تسبب في مقتلها، تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم آلة حادة.



وقامت النيابة العامة بمركز ملوي بمناظرة جثمان المجني عليها، وقررت نقلها إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.