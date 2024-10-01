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كانوا راجعين من الدرس، مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث سير مروع بالمنيا

مصرع طالبين وإصابة
مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا، فيتو

لقي طالبان مصرعهما وأصيب آخر في حادث تصادم وقع في محافظة المنيا أثناء عودتهم من درس خصوصي.

 

مصرع طالبين وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة عن وقوع حادث اصطدام ميكروباص بسيارة كان يستقلها الطلاب الثلاثة، وهم "عبد الرحمن حمادة محمد (16 عاما)، علي عبد الله أحمد (16 عاما)، بينما أصيب عمرو محروس (16 عاما) من قرية صفط اللبن التابعة لمركز المنيا.

 

مستشفى المنيا العام

على الفور، توجهت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثتي الطالبين في مشرحة المستشفى.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث. 

 

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