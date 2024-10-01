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حوادث

اليوم، محاكمة 7 أشخاص بتهمة قتل شخص بعد احتجازه بالهرم

محكمة الجيزة، فيتو
محكمة الجيزة، فيتو

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم، محاكمة 7 متهمين بتهمة قتل شخص بعد احتجازه بسبب وجود معاملات مادية بينهم.

 

 محاكمة 7 أشخاص بتهمة قتل سوداني بالهرم

وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 54143 لسنة 2023 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 3685 لسنة 2023 كلي أكتوبر، أن المتهمين هم، المتهم الأول: صابر. ع. ص. س 21 سنة نجار مقيم بالطوابق فيصل، والمتهم الثاني: عيد. س. ع. م 24 سنة سائق، والثالث: اسلام. ر. م. ش 22 سنة سباك مقيم فيصل الجيزة، والمتهم الرابع: عبد الرحمن. س. ع. م 22 سنة سباك مقيم بالدقي الجيزة، والخامس: حسن. م. د. أ 25 سنة سائق مقيم بالطوابق فيصل، السادس: مصطفى. ك. ش. م 30 سنة صاحب محل إكسسوارات مقيم بالطوابق فيصل، والمتهم السابع: أمير. ك. م. د 38 سنة عامل مقيم بالمريوطية فيصل.

 

وأضاف أمر الإحالة: في 25/ 11/ 2023 بدائرة قسم شرطة الهرم محافظة الجيزة، تسببوا في قتل المجني عليه فضل الله. ع. ف عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، بعدما نشب بين المجني عليه والمتهمين من الأول وحتى الخامس، خلافات بسبب معاملات مالية بين الطرفين، واتفقوا على استدراجه واحتجازه بمسكن المتهم السابع.

 

وأكمل: اقترفت بجناية القتل جنايتين أخريين، الأولى تقدمتها وهي أنهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا بالإكراه المجني عليه سالف الذكر، وعلى اثر خلافاتهم المالية معه عقدوا العزم وبيتوا النية على استدراجه واحتجازه، ومن ثم طلب فدية لإطلاق سراحه.

 

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