عمره 103 أعوام، مسن يحصل شهادة علي محو الأمية وتضامن الإسكندرية تكرمه
كرمت فايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، عم صابر بباوى والذي يبلغ من العمر 103 سنة، وذلك بعد اجتيازه امتحان محو الأمية والذي أصر علي اجتيازه بعد كل هذه السنوات وحصوله علي شهادة محو أمية.
قالت الدكتورة فايزة زايد: إنه فى إطار مبادرة (لا أمية مع تكافل) جري تكريم عم صابر صاحب الـ 103 سنة لنجاحة فى الحصول على شهادة محو الأمية، وهو نموذج علي الإصرار والمثابرة علي التعلم بعد كل هذه السنوات.
وأوضحت مدير المديرية، أنه جري تسليم عم صابر ـ كرسى متحرك لمساعدته على الحركة، وأعرب عم صابر عن الامتنان لكل من شجعه على تلك الخطوة.
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