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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادثين منفصلين في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا خلال الساعات القليلة الماضية، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محاضر بالواقعتين.

إصابة 6 أشخاص في حادثين منفصلين بالمنيا

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث تصادم بين ميكروباص وسيارة ملاكي بالطريق الزراعي وتحديدا أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

إصابة 4 أشخاص في المنيا 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 4 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما شهد كوبري النيل بمركز ملوي وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي مما أسفر عن إصابة شخصين مقيمين في قرية دروة التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محاضر بالواقعتين وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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