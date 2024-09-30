الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

بالأسماء، ننشر تشكيل محكمة القيم والقيم العليا

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
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أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 6057 لسنة 2024 بشأن  تشكيل المحكمة العليا للقيم. 

وذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. 

 

وعلى القانون 194 لسنة 2008، بشأن تطبيق  الباب الثالث من قانون حماية القيم العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980. 

وتضمنت المادة الأولى تشكيل المحكمة العليا للقيم من:

القاضي محي الدين السيد حسن السيد، النائب الاول لرئيس محكمة النقض، وعضو مجلس القضاء الأعلى،  رئيسا للمحكمة العليا للقيم. 

كما تضمن القرار تشكيل محكمة القيم من القاضي عاصم عبد اللطيف السعيد الغايش النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى رئيسا لمحكمة القيم. 

وجاء تشكيل الأعضاء  للمحكمتين على النحو التالي: 

 

 

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المحكمة العليا المستشار عدنان فنجرى المستشار عدنان فنجري وزير العدل

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