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رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة: الاعتدال خير الأعمال (فيديو)

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي: إن الاعتدال خير الأعمال، مشددًا على أهمية هذا المبدأ في حياة المسلم. 

 رمضان عبد المعز: المؤمن يجب أن يسعى لتقديم أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى


وأوضح الداعية الإسلامي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن المؤمن يجب أن يسعى لتقديم أعمال ترضي الله سبحانه وتعالى، مستشهدًا بالدعاء الذي يُقال في السفر: "اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى".

 رمضان عبدالمعز ينتقد شراء محمول جديد كل سنة

وأشار إلى ضرورة التوازن في المصروفات، موضحًا: "الوسطيّة والتوسط في كل شيء، الاعتدال خير الأعمال، لما تيجي تنظر علينا كأمة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كاتباع النبي محمد في مصروفات، ده شيء طبيعي، اللي بيحصل ده يعني شيء طبيعي أن نغير في الموبايلات، بس أدي حاجة من الحاجات، نغير فيها كل سنة، أصل الموديل الجديد نزل، الآلاف من الجنيهات بنصرف فيها.. ليه؟ وعشان إيه؟ فين الرضا من ربنا سبحانه وتعالى؟".

أكد أن الإنسان يحتاج إلى تحديد أولوياته في ثلاث فئات: الضرورات، الحاجيات، والتحسينيات، لافتا إلى أن الضروريات تشمل الأكل والشرب، بينما الحاجيات تشمل المسكن والتعليم.

وتابع: "الاعتدال خير الأعمال، الإنسان عنده ضروريات مثل المأكل والمشرب، وحاجيات ترفع الحرج عن الإنسان مثل المسكن والتأمين الصحي والتعليم، والتحسينيات والحاجات الزينة"، وربنا قال: "كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين".

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الشيخ رمضان عبد المعز برنامج لعلهم يفقهون رمضان عبد المعز كلوا واشربوا ولا تسرفوا

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