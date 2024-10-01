حيثيات الحكم على تاجر مخدرات بالمشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الحشيش

أودعت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بتجارة وتعاطيه الحشيش والترامادول في بولاق الدكرور، حيث ثبت أن المتهم حاز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، بعد العثور بحيازته علي 35 قطعة من الحشيش المخدر.

نص تقرير المضبوطات واعترافات المتهم

وأفادت الحيثيات أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر.

وذكرت الحيثيات انه ثبت أيضا حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وذلك لما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم تعاطيه للحشيش والترامادول.. كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفه المحمول احتوائه على مقاطع فيديو وهو يتعاطى المواد المخدرة.

القبض على المتهم 35 قطعة حشيش

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام سائق ميكروباص، يدعى "محمد.س"، 32 سنة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث كان يستغل عمله كسائق ميكروباص لترويجها على السائقين.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال سيره بدائرة القسم، وبحوزته علبة سجائر بها 35 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها المتقدم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.