الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حيثيات الحكم على تاجر مخدرات بالمشدد 10 سنوات بتهمة الاتجار في الحشيش

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أودعت محكمة جنايات الجيزة في حيثيات حكمها بمعاقبة سائق ميكروباص بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بتجارة وتعاطيه الحشيش والترامادول في بولاق الدكرور، حيث ثبت أن المتهم حاز جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار، بعد العثور بحيازته علي 35 قطعة من الحشيش المخدر. 

 

نص تقرير المضبوطات واعترافات المتهم

وأفادت الحيثيات أن المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن جوهر الحشيش المخدر.

 

وذكرت الحيثيات انه ثبت أيضا حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بقصد التعاطي، وذلك لما ثبت من تحليل عينتي الدم والبول الخاصة بالمتهم تعاطيه للحشيش والترامادول.. كما ثبت من معاينة النيابة العامة لهاتفه المحمول احتوائه على مقاطع فيديو وهو يتعاطى المواد المخدرة.

 

القبض على المتهم 35 قطعة حشيش 

بداية الواقعة عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام سائق ميكروباص، يدعى "محمد.س"، 32 سنة، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، حيث كان يستغل عمله كسائق ميكروباص لترويجها على السائقين.

 

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال سيره بدائرة القسم، وبحوزته علبة سجائر بها 35 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بالعملاء.

 

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية 

أحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة، التي أصدرت حكمها المتقدم، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محكمة جنايات الجيزة الجيزة بولاق الدكرور جوهر الحشيش أمن الجيزة النيابة العامة

الأكثر قراءة

اليوم، صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 وهذا موقف الزيادة الجديدة

بدأت بمشادة كلامية، زوج يذبح زوجته في ملوي بالمنيا

لدية رغبة ولكن، هاني شكري يكشف قصة انضمام راموس إلى الزمالك

نفض إيده، إجابة محيرة من حسين لبيب على استمرار زيزو في الزمالك

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

وزيرة التضامن توجه الشكر للسيدة انتصار السيسي لرعايتها مبادرة "بإيديك تنقذي حياة"

حسين لبيب يكشف عن رسالة مثيرة من جوميز بشأن مستحقاته المالية قبل السوبر الإفريقي

أحمد عزمي ينهار في البكاء على الهواء بسبب غضب والدته منه قبل وفاتها

منوعات

المزيد

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

موظف مفصول يقتل مديره في الأردن بالكلاشينكوف (فيديو)

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

استقرار أسعار السكر اليوم الاثنين 30-9-2024 في الأسواق

سعر الأرز اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

كواليس تجهيزات الاحتلال لعملية برية في جنوب لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 1 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية