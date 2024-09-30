هيئة الدواء: ضخ 158 مليون عبوة لـ 432 مستحضرا منذ أغسطس الماضي

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ ١٥٨ مليون عبوة خاصة لـ٤٣٢ مستحضر دواء في السوق.

جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي

وأكدت هيئة الدواء المصرية أن ضخ هذه الكميات يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

وتشمل المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر.