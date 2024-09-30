تامر حسني وعاشور وآمال ماهر، نجوم تستعد لطرح أغاني الشتاء
أيام قليلة تفصلنا عن فصل الشتاء، والذي يفضل فيه الجمهور الأغاني التي تنتمي إلي الأجواء الدرامية.
أغاني فصل الشتاء
في هذا السياق يواصل عدد كبير من نجوم الأغنية تجهيز أغاني الشتاء استعدادا لطرحهما خلال الفترة المقبلة علي كافة منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.
تامر عاشور وآمال ماهر الأبرز
ومن ضمن النجوم الذين يجهزون أغاني الشتاء في الوقت الحالي، تامر حسني والذي يجهز عدد من الأغاني ويتعاون فيهم مع أحمد المالكي وعليم، بالإضافة إلي أمال ماهر والتي تضع لمساتها الأخيرة علي عدد من الأغاني السينجل، مرورا بالفنان تامر عاشور الذي يستعد أيضا لطرح أغاني جديدة بالدراما، والمطربة جنات.
ومن ناحية أخري، حققت أغنية وداع وداع لتامر عاشور نجاحا كبيرا بعد طرحها مؤخرا علي كافة منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.
وأغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا وألحان مصطفى إبراهيم وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر.
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