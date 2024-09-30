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حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في الشيخ زايد

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في شقة بالشيخ زايد، وحصر التلفيات.

 

إنقاذ سكان شقة من حريق في الشيخ زايد

 

وأنقذت قوات الحماية المدنية سكان شقة بالشيخ زايد من خطر النيران، وأخمدت الحريق دون خسائر في الأرواح، اليوم الاثنين.

تلقى مأمور قسم شرطة الشيخ زايد مدينة نصر بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بالحي الثالث.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة اللواء محمد العدلي دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش الفرقة المقدم إسلام المهداوي.تبين بالفحص اشتعال النيران داخل شقة بالعقار رقم 29 شارع السنترال وسط جهود رجال الدفاع المدني التي كللت بإخماد الحريق دون إصابات.

 

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