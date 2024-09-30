الخميس؛ عادل حمودة يكشف أسرار حياة أحمد زكي في "معكم منى الشاذلي"

في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي"، المقرر عرضها مساء الخميس المقبل على قناة "ON"، تناقش الإعلامية منى الشاذلي بعض الأسرار الخفية في حياة النجم الراحل أحمد زكي، بما في ذلك تفاصيل قصة حبه الغامضة التي لم يعرفها الجمهور.

عادل حمودة

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الكاتب الصحفي عادل حمودة، والذي أصدر كتابًا جديدًا عن النمر الأسود بعنوان "في صحة أحمد زكي.. مشواري معه من أول لقطة إلى آخر لحظة".





يكشف عادل حمودة تفاصيل مهمة في حياة أحمد زكي الشخصية والفنية، من بينها قصة "الوصية" والظرف الأصفر، كما تتناول الحلقة تفاصيل حياة الفنان الصعبة بعد أن عاش يتيم الأب، وعلاقته الخاصة بعيد الأم الذي كان يخشاه، واهتمامه الشديد بحياة والدته.

كما يكشف عادل حمودة عن مواقف التنمر والانتقادات التي تعرض لها أحمد زكي، وقصة ترشيحه لفيلمي "الكرنك" و"المصير".