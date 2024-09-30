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رئيس مركز جهينة في سوهاج يتابع أعمال تلقى طلبات التصالح

رئيس مركز جهينة في
رئيس مركز جهينة في سوهاج يتابع أعمال تلقى طلبات التصالح

تابع ممدوح عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة عملية سير إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وذلك من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية بحضور يحيي محمود علي نائب رئيس المركز المشرف علي ملف التصالحات.

ممدوح عباس يشيد بإقبال المواطنين على التصالح 

وأشاد رئيس المركز بإستمرار توافد المواطنين للتقدم بطلبات التصالح بالمركز التكنولوجي ؛ مؤكدًا علي العاملين بالمركز التكنولوجي بمساعدة المواطنين وتوعيتهم حول استكمال الملفات تيسيرًا عليهم وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وناشد عباس المواطنين الراغبين في التصالح علي مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم واستغلال التيسيرات التي قررتها الدولة لتقنين أوضاعهم. 
 

 

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أقبال المواطنين إجراءات التصالح على مخالفات البناء المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين الوحدة المحلية لمركز ومدينة ممدوح عباس مدينة جهينة

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