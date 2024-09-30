مصر للطيران: نسعى للوصول إلى 32 نقطة في إفريقيا حتى 2028

تسعى الشركة الوطنية مصر للطيران إلى زيادة فرص وجودها داخل القارة السمراء بما يتوافق مع استراتيجيتها المستقبلية.

ومن المخطط أن تصل الشركة إلى 32 نقطة بحلول عام 2028 من خلال فتح خطوط جديدة إلى داكار بالسنغال، لوندا بأنجولا، وكيب تاون بجنوب افريقيا، باماكو بـ مالى، وهرارى بـ زيمبابوي ولوساكا بـ زامبيا، وذلك بما يتوافق مع خطة تطوير وتدعيم أسطولها الجوي بأحدث الطرازات العالمية.

رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع في أفريقيا

يأتي ذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية لتعزيز أواصر التعاون والترابط مع دول القارة الأفريقية، وفى إطار رؤية وزارة الطيران المدني بأهمية التوسع فى أفريقيا من خلال بناء شراكات استراتيجية جديدة مع الأشقاء الأفارقة فى مجالات النقل الجوي وفتح خطوط ونقاط جديدة على مستوى القارة الإفريقية.

وتنتهج مصر للطيران خطة طويلة المدى للتوسع في إفريقيا والوصول إلى أسواق جديدة لاستهداف عملاء جدد، وتشغيل الخطوط الجديدة سيصبح عدد النقاط التى تصل إليها الشركة فى أفريقيا 26 نقطة، كما أن حركة الطيران والسفر في أفريقيا تعد من الأسواق الواعدة في العالم.