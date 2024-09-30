استعدادا لجلسات النواب والشيوخ، محمود فوزي يجتمع بمسئولي الاتصال السياسي بالوزارات

عقد اليوم الأثنين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعا موسعا مع مسئولي الاتصال السياسي في الوزارات، بالتزامن مع عودة دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ.

تحسين منظومة الاتصال السياسي

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتفعيل دور الاتصال السياسي بين الحكومة والبرلمان، وتحسين أداء منظومة الاتصال السياسي.

تفعيل آليات التواصل السياسي مع مجلسي النواب والشيوخ

استهل الوزير اللقاء بتقديم الشكر لمسئولي الاتصال السياسي على جهودهم المبذولة في أداء مهامهم، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال السياسي تعبر عن مبدأ التعاون بين السلطات لصالح المواطنين وإعطاء الشكل الإيجابي للحكومة أمام الشعب ممثلًا في البرلمان، وبالتالي يجب تفعيل آليات دور الاتصال السياسي لأداء مهامه بكفاءة أعلى، بما يضمن الاستجابة السريعة للقضايا المطروحة من قبل مجلس النواب، وتحقيق التعاون المثمر بين الجهات المختلفة.

وأكد الوزير أهمية أن يكون مسئول الاتصال السياسي لديه القدرة والصلاحية على اتخاذ القرار بشأن الطلبات العاجلة والمعروضة على الجهة، والتواصل مع جميع الإدارات المعنية داخل الجهة التابعة له، بالإضافة إلى ضمان سرعة الاستجابة لطلبات النواب والتواصل معهم بشكل فعّال.

كما شدد على ضرورة التواجد الفعلي لممثلي الاتصال السياسي خلال أيام انعقاد جلسات مجلسي النواب والشيوخ للتنسيق المباشر مع مسئولي الاتصال السياسي في كل جهة، وأن يكون التواجد دائمًا في مقر قطاع الاتصال السياسي المخصص لهم لتسهيل التعاون المباشر مع النواب.

واختتم الوزير الاجتماع بمناقشة التحديات التي تواجه مسئولي الاتصال السياسي في تلبية طلبات النواب، مؤكدا على مواصلة الجهود لتذليل المعوقات بما يسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والبرلمان.