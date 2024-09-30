استمرار حبس شقيقين بتهمة طعن أسرة كاملة ببولاق الدكرور

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شقيقين بتهمة طعن أسرة كاملة، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة والديها، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد الصفة التشريحية لجثمان الطفلة وإعداد تقرير بأسباب وفاتها تمهيدًا الصريح بدفنها، بعدما استعلمت عن الحالة الصحية لوالديها.

معاينة جثة الطفلة

وكشفت معاينة جثة الطفلة أن جثمان الطفلة المتوفاة والتي تبلغ من العمر ١٢ عاما، إصابتها بطعنة قاتلة بسلاح أبيض بمنطقة الصدر، أدت إلي وفاتها فور وصولها إلى المستشفى، كما أشار الى اصابة والديها من ذات السلاح بجروح متفرقة في أنحاء جسدهم.

وكشفت التحقيقات أن السبب وراء الحادث هو مشاجرة نشبت بين الشقيقين المتهمين مع المجني عليهم، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأن الشجار تطور بينهم ما دفع المتهمين إلى إحضار سلاح أبيض"خنجر" وطعن الأسرة كاملة الأب والأم والطفلة.

أقوال شهود العيان في الواقعة

وكشف شهود العيان خلال التحقيقات أن المتهمين قاموا بطعن الأسرة بسلاح أبيض، مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والديها بجروح متفرقة على خلفية مشاجرة نشبت بينهم نتيجة خلافات سابقة مع المتهمين، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

القبض علي المتهمين في الجيزة

بداية الواقعة كانت بإخطار تلقاه مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، من المستشفى بوصول أسرة مصابة بطعنات، أعقبها وفاة الطفلة البالغة من العمر 12 عامًا، متأثرة بإصابتها.

انتقلت قوة من مباحث القسم الى محل البلاغ وتبين من خلال الفحص أنه أثناء مشاجرة نشبت بين شقيقين طرف اول، وأسرة مكونة من أب وأم وطفلة طرف ثاني، اقدم خلالها المتهمان على طعنهم باستخدام سلاح أبيض مما أسفر عن مصرع الطفلة وإصابة والديها، وتمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهمين.