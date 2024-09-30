مصر للطيران تشارك في ملتقى السياحة والمسئولية المجتمعية بمؤسسة 57357

شاركت مصر للطيران الناقل الوطني المصري كشريك استراتيجي في ملتقى السياحة والمسؤولية المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة لعام 2024 تحت رعاية وزارة السياحة والذي نظمته مؤسسة مستشفى 57357 بحضور ممثلي العديد من الوزارات والمؤسسات والهيئات والشخصيات الرائدة في قطاع السياحة.

وجاءت مشاركة مصر للطيران تفعيلًا لدور الشركة الهام في تقديم يد العون والمشاركة فى دعم الكيانات والمؤسسات التى تسعى لتنمية بلدنا وتعمل على نهضتها فى جميع المجالات، وتحرص الشركة على وضع مسؤوليتها المجتمعية فى مقدمة أولويات أجندتها السنوية، من خلال دعم وتقديم خدماتها لتنمية المجتمع.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح جدارية الوقف الخيرى للقطاع السياحى، كما تم تكريم شركاء النجاح الداعمين للمستشفى من القطاع السياحى.

ومنح الرئيس التنفيذى لمجموعة 57357 ومدير عام المستشفى الدكتور شريف أبو النجا بمنح درع التكريم لمصر للطيران تقديرًا لمشاركتها ودعمها للأطفال المرضى ومساعدتهم على استكمال حياتهم بشكل طبيعى، كما قدم الشكر والعرفان للدور الخدمي الذي تقوم به مصر للطيران وعلى ما تقدمه الشركة من خدمات السفر والتيسيرات اللازمة لدعم أنشطة المستشفى.

وحرصت مصر للطيران علي رفع الروح المعنوية للأطفال من خلال تقديم الهدايا التذكارية ومشاركتهم احتفالهم بهذا اليوم.

مصر للطيران تشارك في ملتقي السياحة والمسؤلية المجتمعية بمؤسسة 57357

مصر للطيران تشارك في ملتقي السياحة والمسؤلية المجتمعية بمؤسسة 57357

مصر للطيران تشارك في ملتقي السياحة والمسؤلية المجتمعية بمؤسسة 57357