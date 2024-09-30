تجديد حبس المتهم بطعن شاب في مشاجرة بمنشأة القناطر
جدد قاضي المعارضات بالجيزة حبس المتهم بطعن شاب خلال مشاجرة بمنشأة القناطر 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم شرع في قتل المجني عليه "محمد.ص." 38 سنة، بسبب خلافات بينهما، وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.
استقبال مصاب إثر ادعاء مشاجرة بالجيزة
تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى إمبابة العام مصاب إثر ادعاء مشاجرة.
ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وتم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، وتحرر محضر بالواقعة.
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