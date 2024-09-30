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أخبار مصر

بالأسماء، قرار وزير العدل بندب أعضاء بقضايا الدولة للعمل في الوزارة

المستشار عدنان فنجري
المستشار عدنان فنجري وزير العدل
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أصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار رقم 6050 لسنة 2024، بشأن تجديد ندب وندب بعض المستشارين أعضاء هيئة قضايا الدولة، للعمل بقطاعات وزارة العدل المختلفة لمدة عام، وذلك على النحو التالي: 

 

أجرى  وزير العدل حركة تغييرات محدودة  بين مساعديه بديوان عام الوزارة،  وقرر تعيين المستشار هشام سمير عبد الحليم صبحي الرئيس بمحكمة الاستئناف بمنصب مساعد وزير العدل لشئون مكافحة الفساد خلفًا للمستشار إبراهيم خلف الله. 

وتعيين المستشار إيهاب أديب بولس غبريال مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية خلفًا للمستشار محمود عبدالحميد. 

 تعيين المستشار طارق إبراهيم محمد حربى مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة. 

وتعين المستشار وليد احمد عبدالرسول المنشاوى مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع. 

وتعين المستشار مجدى سلامة محمود حسن دياب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية مساعدًا لوزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية. 

 وتعين المستشار أحمد خيرى حسين  مساعدًا لوزير العدل لشئون المكتب الفنى للوزير.

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المستشار عدنان فنجري وزير العدل هيئة قضايا الدولة وزارة العدل

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