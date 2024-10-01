اليوم، الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الـ 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية

تنطلق في التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء ولمدة 60 دقيقة الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة الثامنة والاربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي.

ويشارك في الجلسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي والعديد من ممثلي البنوك المركزية العربية ومؤسسات التمويل الدولية.

اجتماع البنك المركزي

ومن جانب آخر تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها القادم في البنك المركزي لمناقشة وتحديد أسعار الفائدة في 17 أكتوبر الجاري برئاسة محافظ البنك المركزي المصرفي حسن عبد الله.

ويعد الاجتماع القادم هو السابع ضمن اجتماعات البنك المركزي خلال عام 2024 لتحديد ومناقشة اسعار العائد في البنوك.

اجتماع البنك المركزي لمناقشة الفائدة

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الخامس يوم الخميس 5 سبتمبر الجاري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب.